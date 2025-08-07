¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

7 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Arrancan los motores para la "XXI Vuelta de los Valles"

La tradicional competencia de los autos de colección unirá a partir de mañana Salta y Jujuy.
Jueves, 07 de agosto de 2025 18:02
¡Laaarrrgaron! Salta y Jujuy vivirá a partir de mañana una nueva fiesta de los autos de colección, cuando se ponga en marcha la tradicional Vuelta de los Valles, esta vez en su edición número XXI.
De esta manera, unos 40 vehículos con sus binomios se reunirán a las 15 horas en el Club de Autos de Colección Salta, en el Huaico, para partir una hora después, en la largada oficial, hacia Centro de Convenciones de la Provincia, en donde realizarán pruebas y recibirán las hojas de ruta, antes de regresar al club para la cena de camaradería.


Por su parte, el sábado iniciarán la competencia hacia Jujuy por la ruta 9, en donde realizarán un descanso en el dique La Ciénaga, para luego almorzar en San Antonio y concluir la jornada en la Sociedad Rural de Jujuy.
El regreso está previsto para el próximo domingo, en donde también habrá pruebas durante el trayecto y tras la llegada a la entidad social del Huaico habrá un almuerzo de camaradería y la posterior entrega de premios.

Los competidores

