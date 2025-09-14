Central Norte no pudo con San Telmo y perdió por 3 a 1

Central Norte perdió este domingo en su presentación como visitante frente a San Telmo por 3 a 1 y no puede levantar cabeza, cuando ahora restan ahora solo tres fechas para la finalización del torneo de ascenso.

Como prioridad número uno el azabache logró la permanencia en la categoría, pero quedaron estos partidos para mejorar su ubicación en la tabla de las posiciones de la zona B, una debacle que viene desde hacer tres partidos.

Fue interesante lo que Central propuso durante los minutos iniciales porque armó juego para llegar hasta la valla defendida por Agustín Rufinetti. Estas aproximaciones se fueron sucediendo por el aporte por izquierda de Luciano Ferreyra que tuvo a mal traer a los defensores contrarios.

San Telmo consiguió salir del asedio inicial y empezó a generar juego por intermedio de Nahuel Curcio. Allí, la visita perdió presencia para tomar las marcas específicamente en la zona media, sector por donde Matías Moravec no sintonizó a lo que se prestaba el partido.

En un saque lateral por derecha le llegó la pelota al nueve Sebastián Cocimano, quien zafó de la marca y convirtió el primer gol.

Central Norte finalizó el primer terminó deambulando en la cancha y cerca estuvo el candombero de marcar el segundo

En algo mejoró el juego la formación azabache, con una mejor predisposición para avanzar en campo contrario. Se mostró con serias intenciones de llegar a la igualdad y la jugada de peligro en el arco de Rufinetti, se produjo cuando Santiago Rinaudo lanzó un centro que rechazaron de cabeza y el balón quedó en poder de Moravec que ejecutó en forma deficiente el remate.

Ese despertar por el lado visitante se puso otra vez turbio ante un error entre el arquero Enzo Vázquez y Crisitan González y que aprovechó Agustín Ojeda para aumentar la cuenta a dos a favor del cuadro local. En seguida nomás, Luciano Ferreyra señaló el descuento.

Pero, la justa victoria de San Telmo, se concretó con el tercero que convirtió Ojeda.