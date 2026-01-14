Dakar 2026: “Muy contento de cerrar esta maratón con ambos días en podio”, destacó Kevin Benavides

La etapa 10 del dakar 2026 dejó un nuevo resultado positivo para Kevin Benavides, quien junto a Lisandro Sisterna volvió a subirse al podio en la categoría Challenger (UTV). El binomio argentino finalizó en la tercera posición y logró cerrar la etapa maratón con dos jornadas consecutivas dentro del top 3, uno de los desafíos más duros de la competencia.

Tras completar la especial, Benavides compartió sus sensaciones y remarcó el disfrute que le generó el terreno. “Hoy disfruté muchísimo andar en las dunas, fue casi como andar en moto, haciendo líneas similares. Metimos un muy buen ritmo”, expresó el piloto salteño, destacando la adaptación al manejo del UTV en uno de los sectores más exigentes del recorrido.

El tramo final no estuvo exento de dificultades. Según explicó, cerca del cierre de la etapa sufrieron un inconveniente mecánico que les hizo perder algo de tiempo. “Cerca del final destalonamos una rueda en las dunas, tuvimos que parar para cambiarla y perdimos un poco de tiempo”, relató. A pesar de eso, lograron sostenerse en los puestos de punta. “Quedamos dentro del top 3, P3 de esta etapa, así que muy contento de cerrar esta maratón con ambos días en podio”, agregó.

El resultado ratifica lo hecho por Benavides y Sisterna en la etapa 9, primera parte de la maratón, cuando también habían finalizado en posición de podio, mostrando regularidad y solidez en una instancia clave del rally, donde no se permite asistencia externa y la fiabilidad del vehículo es determinante.

Con varias etapas aún por delante, Kevin Benavides dejó en claro que el objetivo es mantener la presión en la recta final del Dakar. “Vamos a seguir empujando para los días que quedan”, aseguró, con la mirada puesta en seguir escalando posiciones en la general y cerrar una actuación destacada en esta edición del rally más duro del mundo.