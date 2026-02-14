Racing le ganó de visitante a Banfield y se acomodó en la tabla: fue 2 a 0 para la academia

inicia sesión o regístrate.
Banfield perdió ante Racing por 2 a 0 y este resultado le dio un respiro a la academia. El conjunto dirigido por Gustavo Costas logró su segundo triunfo consecutivo en la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se jugó desde las 17.30 horas de Argentina en el estadio Florencio Sola. Se pudo ver por TNT Sports. A los 27 minutos, Di Marco Cesare capturó un rebote y puso el primero para la Academia. y a los 46' Adrián "Maravilla" Martínez ejecutó el remate desde los doce pasos y puso el 2-0.
