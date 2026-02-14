Boca recupera a un jugador para su partido frente a Platense

Boca presentó su lista de convocados para enfrentar este domingo a Platense, por la quinta fecha del Torneo Apertura, y se confirmó un importante regreso.

Se trata del delantero uruguayo Edinson Cavani, quien fue convocado por primera vez en el 2026 luego de mejorar de su lumbalgia que lo tiene a maltraer desde la pretemporada.

Cavani, de 38 años, jugó por última vez para Boca a principios de diciembre del 2025, cuando el “Xeneize” superó 1-0 como local a Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Apertura.

Edinson Cavani se pone a punto en el entrenamiento.

Según averiguó El Tribuno, desde su llegada a Boca a mediados del 2023, el delantero “Charrúa" disputó 79 partidos, en los que anotó 29 goles y repartió cuatro asistencias. Pese a que su promedio goleador no es para nada malo, es uno de los jugadores más criticados por los hinchas “Xeneizes” ya que desde su arribo no rindió ni cerca de lo que se esperaba.

Si bien todo apunta a que comenzará desde el banco de suplentes, no hay que descartar la posibilidad de que sume algunos minutos ante el “Calamar”.

En el partido ante Platense, Boca buscará recuperarse luego de la derrota 2-1 que sufrió ante Vélez en la última fecha.

Paredes, Cavani y Zeballos, se lamentan tras la derrota.

Los convocados de Boca para recibir a Platense

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte y Williams Alarcón.

Delantero: Tomás Aranda, Kevin Zenón, Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre, Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel.