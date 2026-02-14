PUBLICIDAD

Fundación Casa Fraterna
Carnaval en Salta
Rosario de Lerma
Edinson Cavani
Liga Profesional de Fútbol
Vaticano
Internacionales

El papa León XIV pidió por un ayuno de la lengua

El sumo pontífice llamó a eliminar todo tipo de violencia verbal en la sociedad y en los entornos digitales. Insistió en frenar el uso de palabras que lastiman.
Sabado, 14 de febrero de 2026 18:03
El papa León XIV pide por la fraternidad y el respeto.
El papa León XIV exigió un cambio radical en la forma de comunicación de los fieles y demandó un ayuno que alcanzara también al habla como una práctica de abstinencia concreta para la Cuaresma 2026. En su mensaje titulado “Escuchar y ayunar. La Cuaresma como tiempo de conversión”, el Sumo Pontífice vinculó el ejercicio espiritual de la privación con la necesidad de frenar la violencia verbal en todos los ámbitos de la vida pública y privada. 

El texto oficial destaca que este tiempo de preparación fue planteado para pedir “la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás”.

León XIV durante su audiencia con la Iglesia Ortodoxa del Este.

El documento pontificio, según pudo saber El Tribuno, estableció que la Iglesia invitó a poner nuevamente el misterio de Dios en el centro de la existencia para evitar que el corazón se dispersara entre las distracciones cotidianas. 

Para León XIV, la escucha de la Palabra de Dios no fue un acto aislado, sino una herramienta que educó para reconocer el sufrimiento y la injusticia en la realidad social. En este sentido, el Papa aseguró que “la condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos, y especialmente a la Iglesia”.

El sumo pontífice saluda a una multitud.

Respecto a la práctica del ayuno, el mensaje lo definió como un ejercicio ascético insustituible para ordenar los deseos y mantener despierta la sed de justicia. Sin embargo, el Santo Padre hizo especial hincapié en que esta privación debió trascender lo alimentario para transformarse en una conducta ética frente al prójimo. 

El Pontífice exhortó a la comunidad a abandonar el juicio inmediato y las calumnias, especialmente en espacios de alta exposición. “Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse”, señaló el texto, al tiempo que instó a cultivar la amabilidad en la familia, el trabajo y las redes sociales.

El papa León XIV en una audiencia privada con Javier Milei.

Finalmente, León XIV remarcó la dimensión comunitaria de este proceso y señaló que la conversión no fue solo un asunto de conciencia individual, sino que debió afectar la calidad del diálogo y el estilo de las relaciones. 

El Papa concluyó su mensaje con el deseo de que las comunidades cristianas se transformaran en lugares de acogida donde la escucha generara caminos de liberación, con el objetivo de que “muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz” en una humanidad que se encontró sedienta de reconciliación.

