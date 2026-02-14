PUBLICIDAD

14 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

La CGT prepara un nuevo paro general

La CGT se reune el lunes y propondría un paro general para el próximo miércoles. Ese mismo día, la Cámara de Diputados de la Nación analizará la reforma laboral.
Sabado, 14 de febrero de 2026 19:06
Héctor Daer junto a Axel Kicillof y Verónica Magario.
La cúpula directiva de la CGT adelantó para el próximo lunes una reunión en la que se tratará la posibilidad de llamar a un paro general para la próxima semana, en claro desacuerdo con la posible sanción de la Reforma Laboral, que comenzará a debatirse en Diputados, luego de la media sanción en el Senado.

Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron adelantar el encuentro, que se llevará a cabo de manera virtual desde las 16, ante la postura de varios dirigentes, quienes apoyan una medida de fuerza.

Una manifestación de la CGT en Salta.

De hecho, muchos sindicalistas sostienen que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras.

En consecuencia, y según pudo averiguar El Tribuno, es posible que la central obrera convoque a un paro el día que se inicie el debate de la reforma en la cámara baja, probablemente el miércoles 18 o jueves 19.

Los paros generales dejan a miles de personas sin poder viajar.

Uno de los puntos que causó más oposición para la CGT es el que permite reducir el salario de los trabajadores entre un 25 y un 30 por ciento en caso de licencia médica, aunque también les preocupa el tema de las indemnizaciones, la jornada laboral y las vacaciones.

Más allá de estas cuestiones, la regulación del derecho de huelga aparece en el horizonte como otro punto conflictivo.

