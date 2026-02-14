Escalofriante video: denuncian a un reconocido tatuador salteño por amenazas y violencia contra su ex

Tras haber hecho pública su denuncia en redes sociales, una mujer identificada como V.G. expuso una situación de extrema gravedad que involucra a su expareja, un reconocido tatuador salteño cuyas iniciales son J.B. En las últimas horas, El Tribuno recibió un video en el que se observa al hombre revisándole el celular a la víctima y luego rompiéndolo delante de uno de sus hijos, además de empujarla.

Según había relatado previamente la mujer, desde hace nueve meses sufre amenazas y hostigamiento por parte del padre de sus hijos. “Hace 9 meses vivo amenazas y hostigamiento de parte del papá de mis hijos”, expresó.

"Te voy a cortar la cabeza"

De acuerdo a su testimonio, los episodios de violencia no se limitaron a agresiones verbales. “En la carpa me zamarroneó y me dijo: ‘ahora sí vas a tener que llamar a la policía’. Lo agarró a mi amigo y le dijo: ‘te voy a cortar la cabeza si te veo cerca de mis hijos’”, denunció.

La mujer aseguró que las amenazas también alcanzaron a un amigo cercano que la acompaña y contiene emocionalmente. “Lo amenazó de muerte a mi amigo solo porque me ayuda”, afirmó. Y agregó: “Se burlaron de esta persona que es un amigo que me ayuda desde el amor y mis hijos lo quieren un montón”.

V.G. sostuvo que decidió hacer pública la situación ante el temor por su seguridad y la de su entorno. “Me veo en la obligación de hacerlo público. Mi familia comenzó a ser atacada. Tengo miedo de salir a la calle, también me da vergüenza”, manifestó con angustia.

Finalmente, la mujer expresó su único deseo: “Yo solamente quiero paz”.