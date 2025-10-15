El dolor de Jennifer Aniston por no poder convertirse en madre

La reconocida actriz Jennifer Aniston habló sobre su deseo más grande y el dolor que le genera no poder hacerlo realidad: poder convertirse en madre. En una charla a corazón abierto, la intérprete de "Friends" se sinceró sobre los problemas de infertilidad con los que ha batallado durante los últimos 20 años.

"A finales de mis 30 y 40 años, pasé por momentos muy difíciles, y si no hubiera pasado por eso, nunca habría llegado a ser quien estaba destinada a ser. Estaba intentando quedar embarazada", había declarado a la revista Allure en el año 2022.

En una reciente entrevista con el pódcast ‘Armchair Expert’ de ‘Wondery +’, dirigido por Dax Shepard, la actriz volvió a hablar sobre su difícil camino en la maternidad y cómo eso le afecto a lo largo de los años: “Durante 20 años intenté tener una familia, pero no quería hacerlo público”.

"Fue devastador"

La actriz confesó que realizó todo tipo de tratamientos caseros para lograr tener un bebé: “Tomé tés chinos, hice de todo. Fue devastador”, contó.

“Debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto”, expresó con dolor.

La actriz de 56 años lamentó no poder concebir de manera natural, negándose a probar otros métodos de maternidad: "Cuando la gente dice 'pero puedes adoptar', no quiero adoptar. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado. Simplemente, no estaba en el plan, fuera cual fuera el plan... es muy emotivo, especialmente en el momento en que (los médicos) dicen: ‘Eso es todo’, porque hay un momento extraño cuando te lo dicen".

Al escuchar la dolorosa frase del equipo médico, Aniston debió enfrentar la realidad y llegar en paz consigo misma: "Llegó un momento en el que me dijeron que ya no había opción, y simplemente tuve que aceptarlo".