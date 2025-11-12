PUBLICIDAD

Decomiso de carne
Escuela Gobernador Sola
Secuestro extorsivo
cerrillos
Castración en General Mosconi
San Antonio de los Cobres
johnny depp en argentina
johnny depp en argentina
Espectáculos

La reacción de Vero Lozano y Corcho Rodríguez tras la foto de Wanda Nara con Johnny Depp

La conductora y su esposo fueron quienes trajeron al actor a la Argentina a presentar su película. 
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 09:02
Este martes, los estudios de Telefe se transformaron en un verdadero hervidero de gente cuando Johnny Depp llegó para participar de Cortá por Lozano, ocasión que fue aprovechada por Wanda Nara para tomarse una foto con el actor, algo que no les habría caído bien a Corcho Rodríguez y a la propia Vero Lozano.

El actor llegó a Argentina a presentar su segundo film, Modigliani, y fueron el empresario y la conductora quienes los acogieron en su casa para que no tenga que ir a un hotel. Sin embargo, tras la presentación en Telefe, Wanda le “robó” una foto al actor frente a la exasperación de Rodríguez.

 

“La cara de Corcho. La cara de Corcho es hermosa, ¿eh? El Corcho se quiere matar. De hecho lo rescata después”, contó Tartu en Pasó en América. “¿Sabes qué me están diciendo? Que Vero Lozano no estaba tan contenta con esto”, señaló Martín Salwe.

La foto que se tomó Wanda con Depp marcó la agenda de espectáculos del día, debido a que su ex, Mauro Icardi postea fotos del actor con un puño en alto tras ganarle el juicio a su ex Amber Heard, por lo que el futbolista le imprime una connotación a su batalla legal con la conductora de MasterChef.

“Una fuente me dice que, te cuento lo de hoy, me pone ‘Vero Lozano no quería que Wanda entre a la entrevista’”, señaló Salwe. “El logro es de Vero. Ella no quería, le parecía la situación de Wanda y Johnny Depp una grasada. Vero quería preservar el nivel de la entrevista. Sin embargo, no pudo lograrlo”, agregó el panelista.

 

