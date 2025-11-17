“Voy a ser moncha toda la vida”: la China Suárez reaccionó a los apodos negativos que le dio Mauro Icardi

La China Suárez habló sin filtros sobre los inicios de su relación con Mauro Icardi y confesó que, antes de iniciar su romance, se juntaron para aclarar los mensajes que Wanda Nara difundió en sus redes sociales, donde el futbolista se refería a la actriz como “moncha de mierda”.

La actriz recordó cuando el escándalo del Wandagate estalló, algo que fue útil para que ella no tuviera “ganas de volver” a hablarle al futbolista, y aseguró que perdieron el contacto por al menos tres años.

También, aclaró que cuando los mensajes entre ella e Icardi comenzaron, él ya se encontraba separado de Wanda Nara. Según le confió a “La One”, el futbolista le habría mandado unas “capturas” de chat que comprobaban su separación de la empresaria: “Cuando nosotros nos empezamos a hablar, él estaba en París, pero él estaba separado, lo que pasa es que no se sabía públicamente”.

Qué dijo la China Suárez sobre los chats de Mauro Icardi llamándola “moncha”

Cuando el escándalo del Wandagate estalló en los medios de comunicación, la propia Wanda Nara se encargó de difundir, a través de sus redes y diversos periodistas, unas capturas de pantalla del futbolista desmintiendo el affaire con la actriz, aludiendo que no pudo concretarse el encuentro.

Poco después de ello, el matrimonio “volvió a intentarlo” y se mantuvo en pareja hasta julio 2024, cuando la empresaria solicitó el divorcio.

En diálogo con Moria, la China reconoció que en aquel momento se sintió abandonada por Icardi cuando él optó por apostar por su familia, dejándola a ella con una imagen negativa: "Yo lo odié profundamente, pero fue como una traición para mí, muy, muy fuerte, muy fuerte, porque sentí que me quedé sola, como con todo el quilombo yo".

Desde entonces, sostuvo que no mantuvieron contacto por al menos tres años, hasta que se volvieron a reencontrar en un restaurante de Costanera. Si bien reconoce que ahora “se cagan de risa” de los chats que difundió en su momento Wanda Nara, confesó que se reunieron por días para releer los mensajes y que le dé su versión de los hechos:

“Yo soy moncha de alma, y voy a ser moncha toda la vida, eso no me lo saca nadie, es mi personalidad, y me río. Hubo muchos inventos también, porque hubo cosas que sí, que es verdad, que se dijeron y todo, pero fueron tres, cuatro días de juntarnos tipo una auditoría ‘mostrame tal cosa’, ‘por qué dijiste eso’”.

Luego de repasar todo lo que se decía sobre ella, decidió perdonarlo para volver a empezar de cero su relación: “Es que necesitábamos hablar, porque yo tenía una versión, él tenía otra versión. Yo necesitaba escuchar de su boca, y ver si él era sincero, cómo hablaba, cómo gesticulaba, desde otro lugar”.