Bizarrap y Daddy Yankee se unen para nueva "BZRP Music Session", la 1ª de Biza en 10 meses

La sorpresiva noticia fue compartida en una publicación conjunta en Instagram entre el creador de éxitos argentino y el ícono del reggaetón el martes (4 de noviembre), junto con una foto de ambos posando en el popular estudio de Biza. “BZRP Music Session #0/66”, dice la descripción, insinuando que esta es la primera de 66 nuevas sesiones.

“El tipo volvía de la nada con un bombazo histórico”, escribió un fan en la sección de comentarios, en referencia al regreso de Bizarrap tras una pausa de 10 meses. Su último lanzamiento fue “BZRP Music Sessions #61” junto al antiguo Artista Latino en Ascenso de Billboard Luck Ra, lanzado en diciembre de 2024.

La noticia llega justo después de que Daddy Yankee se sentara para un Superstar Q&A en la Semana Billboard de la Música Latina 2025 en octubre. Durante la conversación de una hora con Leila Cobo de Billboard, el artista puertorriqueño habló abiertamente sobre su renacimiento personal y profesional, su último álbum, Lamento en Baile, y el propósito que Dios tiene para él.

“Me siento renacido, nuevas energías, me siento bien alegre con todo lo que estoy viviendo”, dijo. “El cambio personal, espiritual, en mi fe, sin duda me siento bien en mi corazón. Cada persona tiene un propósito y diseño diferente. Todo el mundo tiene un propósito que hacer en sus vidas, y el mío fue este camino: ir de frente en la cultura popular, anunciando el Reino, eso es un reto. Mi Padre es tan estratégico que está llamando a mucha gente”.

“BZRP Music Session #0/66” saldrá a la luz el miércoles (5 de noviembre) a las 7 p.m. ET. Mira la publicación con el anuncio aquí:



