Salta vibra con el Esports Arena 2025: el primer evento gamer del norte argentino

Salta se convirtió este sábado en el epicentro del gaming argentino con la primera edición del Esports Arena 2025, el evento gamer más grande del norte del país. Desde las 9 de la mañana y hasta la medianoche, el Centro de Convenciones recibe a cientos de fanáticos que disfrutan de competencias profesionales, torneos amateurs, cosplay y experiencias interactivas.

El encuentro es organizado por Infernales eSports, club salteño referente de la región, y reúne a jugadores profesionales, creadores de contenido y público de todas las edades. En simultáneo se desarrollan torneos de Counter Strike, Starcraft 2, Warcraft 3, Free Fire, Mobile Legends, Valorant y Time for Night, además de una zona Arcade y espacios de videojuegos casuales.

La jornada incluye también charlas sobre hacking y desarrollo de videojuegos, pensadas para quienes quieren conocer el detrás de escena de la industria gamer.

“Estamos muy nerviosos, pero también felices porque la recepción del público salteño superó nuestras expectativas. Hay stands, sorteos, shows en vivo y sobre todo mucha pasión gamer. El plato fuerte llega con Counter Strike”, expresó Macarena, organizadora y parte del equipo de Infernales.

Los cosplay también son protagonistas. Ramiro, caracterizado como soldado genérico de Call of Duty, contó que se preparó durante meses: “Algunos accesorios son comprados, otros los fabriqué a mano. Esta réplica costó unos 600 mil pesos. Hace dos años hago cosplay, pero nunca había participado de un evento tan grande en el norte”.

Entre los invitados especiales se destacan jugadores profesionales de Counter Strike como Baldu y Coco, quienes además de participar en las transmisiones, se acercan al público para compartir fotos y autógrafos.

El equipo Infernales eSports también presentó a su nuevo roster de Starcraft 2, con el que esperan competir de igual a igual.

Un antes y un después para el gaming en Salta

El Esports Arena 2025 marca un antes y un después en la escena gamer de la región. “No es mentira cuando se dice que este es el primer evento de esta magnitud en todo el norte”, resaltaron los organizadores.