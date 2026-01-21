Detalles de la millonaria boda de Tini y De Paul

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se perfila como uno de los eventos más impòrtantes del 2026 en el territorio nacional. Con una organización que promete lujo y espectáculo, la pareja eligió el imponente Dok Haras, en Exaltación de la Cruz, como escenario para su gran día.

El salón de lujo, que ya fue testigo de bodas de figuras del espectáculo y del deporte, cuenta con capilla propia y un espacio amplio para la fiesta, garantizando privacidad y seguridad absoluta. Hasta ahora, muchos detalles de la ceremonia habrían sido filtrados, desde los presupuestos hasta la logística.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en los últimos días es la lista de invitados, en especial la presencia de celebridades internacionales y figuras muy cercanas a Tini y De Paul. Según informaron en Lape Club Social, se confirmaron nombres de alto perfil como Lionel Messi, Chris Martin, Alejandro Sanz y Ricky Martin, además de estrellas de la música local como Nicky Nicole, Emilia Mernes y María Becerra.

La atención a estos invitados VIP refleja no solo el glamour del evento, sino también el nivel de exclusividad que la pareja desea mantener. El presupuesto total de la boda rondaría el millón de dólares. Solo el alquiler del salón implica 50 mil dólares por dos días, necesarios para montar y desmontar toda la logística, mientras que mantelería, flores, shows, catering y técnicos se pagan por separado, elevando la cifra.

El catering exclusivo para los invitados VIP rondaría los 150 mil dólares, mientras que los shows musicales y la técnica superarían los 200 mil dólares. Por su parte, los cambios de vestuario de Tini, que se estima serán al menos tres, estarían valuados en 50 mil dólares, todo pago en efectivo, sin canjes, según confirmaron los organizadores.

La boda de Tini y Rodrigo no solo será un hito social, sino también un verdadero despliegue de lujo, estilo y conexiones internacionales.

Lo que todavía no se confirmó es la fecha exacta del interesante casamiento, los novios se encargaron de difundir que será durante el 2026, pero no dijeron el día ni el mes de la boda.