Bolivia: Jeanine Áñez salió de prisión tras anulación de la sentencia

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez salió este jueves de la prisión de Miraflores, en La Paz, luego de que el miércoles el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la sentencia en su contra en la causa denominada ‘Golpe de Estado II’, informaron medios internacionales.

Áñez estuvo recluida en ese centro penitenciario desde marzo de 2021, luego de ser detenida en la ciudad de Trinidad, confirma el sitio Actualidad RT.

Salió del recinto acompañada de sus hijos, sus abogados y fue recibida por un grupo de ciudadanos que se dieron cita en el sitio, recoge Red Uno.

En el caso ‘Golpe de Estado II’, Áñez había sido sentenciada en 2022 a 10 años de prisión por hechos relacionados con su proclamación como mandataria en noviembre de 2019, tras el golpe de Estado a Evo Morales.

Fue señalada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes.

No obstante, el TSJ acogió una revisión extraordinaria de condena presentada por su defensa y anuló el fallo en su contra.