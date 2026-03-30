Keiko Fujimori lidera la carrera electoral tras el primer debate en Perú

La candidata presidencial Keiko Fujimori se ubica al frente de la intención de voto con el 11%, según una encuesta de Ipsos publicada tras la primera ronda de debates televisados. El relevamiento marca un reordenamiento en la disputa de cara a las elecciones del 12 de abril.

Detrás aparece el exalcalde Rafael López Aliaga con el 9%, tras caer dos puntos porcentuales luego de su participación en el debate. En tanto, el humorista Carlos Álvarez escaló al tercer lugar con el 7%, con un crecimiento que lo despega del resto.

El sondeo también muestra a Jorge Nieto en el cuarto puesto con el 5%, mientras que Alfonso López Chau y Roberto Sánchez registran un 4% cada uno. Más atrás, figuras como Fernando Olivera y Marisol Pérez Tello crecieron tras el debate, aunque se mantienen con el 2%.

Fujimori consolida su ventaja principalmente en Lima (16%) y en el oriente del país (18%), mientras que López Aliaga mantiene su base en la capital y algunas regiones del interior. El escenario, sin embargo, sigue fragmentado y con alta volatilidad.

Uno de los datos más relevantes es el elevado nivel de indecisión: el 21% votaría en blanco o viciado y un 13% aún no definió su voto. En este contexto, todo indica que la elección se definirá en una segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

El estudio se realizó entre el 26 y 27 de marzo sobre 1.212 personas, con un margen de error de 2,8%. Más de 27 millones de peruanos están habilitados para elegir presidente, vicepresidentes y representantes legislativos para el período 2026-2031.