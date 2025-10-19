Mosconi: Se creará una unidad de policía motorizada

La localidad de General Enrique Mosconi contará con una unidad motorizada para sumar patrullajes, controles y prevención en una zona asediada día tras día por hechos delictivos que si bien no revisten la calificación de graves, no dejan de ser un padecimiento para miles de norteños a quienes los preocupa la ola de robos, descuidismo y hasta algunos asaltos. Pero sin dudas lo que más preocupa es que muchos de estos delitos está motorizado por jóvenes y adolescentes que delinquen para luego vender lo que roban por unos pocos pesos para comprar sustancias prohibidas.

La información la confirmó la propia intendenta la Dra. Ana Guerrero Palma y el titular de la Unidad de investigación 4 con asiento en Tartagal Comisario Juan Contreras a la que pertenecen las diferentes dependencias del departamento San Martín. "Es una satisfacción poderles anunciar a mis vecinos que en el barrio 17 de Agosto en muy pocas semanas comenzará a operar y se pondrá en funcionamiento una seccional de la Policía Motorizada para garantizar la seguridad de todos ellos" explicó la intendenta mosconense.

La información fue confirmada asimismo por el Comisario General Juan Contreras, director del distrito norte Tartagal quien explicó que "junto a la intendenta Ana guerrero Palma y el gobierno de la provincia de Salta estamos trabajando para optimizar en General Mosconi la presencia policial. El barrio 17 de agosto es precisamente un lugar estratégico para que opere el personal de motorizada y refuerce el trabajo que ya viene desarrollando la comisaría local" explicó el jefe policial.

El barrio 17 de agosto se ubica en la zona sur de General Mosconi y para la instalación de la divisón motorizada se hará uso de un antiguo edificio que será remodelado con fondos provistos tanto por la comuna como por el gobierno e la provincia.