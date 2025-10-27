En Metán rescatan y liberan a un oso melero en su hábitat natural

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera realizaron el rescate de un oso melero gracias a la colaboración de un vecino responsable de la ciudad de San José de Metán.

Al tomar conocimiento de la presencia de un animal silvestre en el interior de un domicilio se hicieron presente de inmediato en Metán a los fines de realizar el rescate, para luego trasladarlo hacia una veterinaria especializada donde fue examinado y se constató su buen estado de salud.

La Policía informó que siguiendo con los protocolos establecidos, se realizó la liberación en su hábitat natural.

La Policía Rural hizo llegar su agradecimiento a la Dra. Silvia Coronel por su constante colaboración y felicitaciones al ciudadano por su compromiso con la protección y conservación de la fauna silvestre, teniendo en cuenta que el oso melero, "tetradactyla" (nombre científico) se encuentra protegido ya que esté en peligro de extinción, debido a su caza indiscriminada y a las constantes quemas de su habitad natural.