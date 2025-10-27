PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
27 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Día de las mascotas difuntas
Boca Juniors
Dólar blue en Salta
El clima en Salta
Morgan Stanley
Primera Nacional
Oso Melero
Día de las mascotas difuntas
Boca Juniors
Dólar blue en Salta
El clima en Salta
Morgan Stanley
Primera Nacional
Oso Melero

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1465.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

En Metán rescatan y liberan a un oso melero en su hábitat natural

El animal silvestre estaba en cautiverio en el interior de una vivienda. Se trata de una especie en peligro de extinción.

Adrián Quiroga

Lunes, 27 de octubre de 2025 19:31
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera realizaron el rescate de un oso melero gracias a la colaboración de un vecino responsable de la ciudad de San José de Metán. 

Al tomar conocimiento de la presencia de un animal silvestre en el interior de un domicilio se hicieron presente de inmediato en Metán a los fines de realizar el rescate, para luego trasladarlo hacia una veterinaria especializada donde fue examinado y se constató su buen estado de salud. 

La Policía informó que siguiendo con los protocolos establecidos, se realizó la liberación en su hábitat natural. 

La Policía Rural hizo llegar su agradecimiento a la Dra. Silvia Coronel por su constante colaboración y felicitaciones al ciudadano por su compromiso con la protección y conservación de la fauna silvestre, teniendo en cuenta que el oso melero, "tetradactyla" (nombre científico) se encuentra protegido ya que esté en peligro de extinción, debido a su caza indiscriminada y a las constantes quemas de su habitad natural.

 

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD