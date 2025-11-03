Mamografías gratuitas en localidades del interior

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública prestará servicios desde mañana y durante la semana en los valles Calchaquí y de Lerma, respectivamente.

Detallado por ciudades, la unidad estará en:

Cafayate: hoy lunes 3 y martes 4, en el hospital Nuestra Señora del Rosario.

La Viña: miércoles 5, en el hospital Nuestra Señora del Valle.

Coronel Moldes: jueves 6 y viernes 7, en el hospital Dr. Luis Anzoátegui.

Podrán acceder a la mamografía mujeres mayores de 40 años y aquellas que tengan antecedentes familiares de cáncer de mama y que no cuenten con prepaga.

Los turnos serán otorgados en los efectores de salud de esos municipios, donde se prevé realizar 30 estudios diarios. La subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, dijo que "las pacientes que presenten alguna anomalía en los estudios exploratorios realizados, tendrán seguimiento por parte de especialistas".

Por último, destacó que con un diagnóstico temprano se puede brindar un tratamiento oportuno y tener una alta probabilidad de curar la enfermedad.

La mamografía es utilizada como una herramienta de exploración para detectar de manera temprana el cáncer de mama en quienes no presentan síntomas (mamografía de exploración) y para detectar y diagnosticar enfermedades mamarias en personas que tienen síntomas: tumoración, dolor o secreción del pezón (mamografía diagnóstica).