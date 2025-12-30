Metán: policías de la Motorizada salvaron a un hombre que se ahogó con un acullico de coca 

Dos efectivos de la Policía Motorizada de Metán le salvaron la vida a un hombre de 35 años que se ahogó con un acullico de hojas de coca y se había descompensado porque no podía respirar.

El hecho ocurrió el domingo pasado, alrededor de las 21 horas, en la calle Belgrano Este al 500 de la localidad del sur provincial. Un llamado desesperado al 911 pidió ayuda de manera urgente para un hombre que no podía respirar y que estaba en riesgo.

El Tribuno confirmó extraoficialmente que de manera inmediata se dirigieron al lugar los motoristas, sargento Alejandro Werning y el cabo Jhonatan Ruiz, quienes al llegar a una vivienda observaron a una persona robusta que estaba tendida en el suelo.

Los policías demostraron estar capacitados para actuar de manera rápida en esos casos y ante el pedido desesperado de ayuda y la autorización de los familiares pudieron confirmar primero que sus signos vitales ya eran muy débiles y que tenía la piel oscura aparentemente por la falta de oxígeno. En ese momento se pidió una ambulancia, pero ante la gravedad de la situación Werning, Ruiz y un familiar de la persona ahogada comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y de Heimlich.

De esa manera lograron quitarle la obstrucción que tenía con las hojas de coca y pudo volver a respirar todavía con algunas dificultades. Luego llegó una ambulancia del hospital Del Carmen y de inmediato lo trasladaron al nosocomio.

Con la colaboración del enfermero Pablo Laporta lograron estabilizar al paciente. El mismo enfermero profesional dijo espontáneamente que las acciones realizadas por los policías permitieron que la persona pudiera continuar con vida, de lo contrario podría haber fallecido.