PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
13°
25 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Lourdes Fernández
Florencio Varela
Florencio Varela
Triple crimen de Florencio Varela
Serie A
Elecciones 2025
El clima en Salta
Elecciones legislativas 2025
Control de alcoholemia
Fórmula 1
Lourdes Fernández
Florencio Varela
Florencio Varela
Triple crimen de Florencio Varela
Serie A
Elecciones 2025
El clima en Salta
Elecciones legislativas 2025
Control de alcoholemia
Fórmula 1

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Elecciones de octubre 2025: ¿Quiénes están obligados a votar y quiénes no tienen multa si faltan?

Más de 36 millones de argentinos deben votar. Sin embargo, los menores de 18 y mayores de 70 no serán multados si no asisten.
Sabado, 25 de octubre de 2025 21:24
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Este domingo 26 de octubre, todos los electores argentinos que tengan 16 años o más a la fecha de la elección tienen el derecho y el deber cívico de votar.

Notas Relacionadas

Sin embargo, existen algunas aclaraciones importantes sobre la obligatoriedad:

  • Voto obligatorio (con sanción): Es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años.
  • Voto optativo (sin sanción): Los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 70 años tienen el derecho de votar, pero si deciden no hacerlo, no recibirán ninguna multa ni serán incluidos en el Registro de Infractores.

¿Quiénes más están exentos de votar?

  • Jueces y auxiliares afectados a los comicios.
  • Quienes estén a más de 500 km del lugar de votación (deben justificarlo).
  • Personal de servicios públicos de guardia (con certificación del empleador).
  • Personas con problemas de salud (deben presentar certificado médico).

Aclaración: Los extranjeros residentes no pueden votar en elecciones nacionales (Congreso), y las personas privadas de libertad con prisión preventiva sí tienen derecho a votar si están incluidas en el registro especial.

 

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD