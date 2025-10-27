PUBLICIDAD

27 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Netanyahu felicitó a Milei por la victoria en las elecciones legislativas

“Mi querido amigo Presidente Javier Milei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer”, escribió Netanyahu en su cuenta de X. 
Lunes, 27 de octubre de 2025 19:05
El primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó hoy al presidente Javier Milei por la victoria en las elecciones legislativas de ayer en las que se impuso por amplio margen contra el peronismo. 

“Mi querido amigo Presidente Javier Milei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer”, escribió Netanyahu en su cuenta de X. 

Asimismo, Netanyahu situó a Milei dentro de “los verdaderos líderes” del mundo porque considera que, tras estas elecciones, “desafió las probabilidades en pos de una gran causa”.

En la misma publicación, el primer ministro israelí incluyó una frase que suele utilizarse en el ejército local y que se la dedicó expresamente al presidente argentino: “Quien se atreve, gana. Te atreviste y ganaste”, aseguró.

La última vez que ambos mandatarios mantuvieron un encuentro fue en un hotel de Manhattan, Estados Unidos, a fines de septiembre, donde dialogaron sobre la situación de los rehenes que Hamas había tomado en Gaza. Allí, Milei volvió a ponerse a disposición y a colaborar con todo lo necesario para “trabajar en conjunto” y lograr la liberación de los mismos.

