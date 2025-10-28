El Gobierno nacional confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para discutir bajo la nueva conformación parlamentaria una serie de reformas que incluyen cambios en materia tributaria y laboral, entre otras.

Fuentes oficiales señalaron que las fechas y el temario, que podría incluir el tratamiento de algunas reformas como la laboral, se decidirán en los próximos días.

“Estamos emplazados para dictaminar la próxima semana. Con el compromiso de las extraordinarias, la idea es postergar el debate en la búsqueda de mayores consensos”, argumentaron por los pasillos de Casa Rosada, según señaló Infobae.

La oposición aprobó el pasado 8 de octubre un emplazamiento y definió un cronograma de audiencias, que determinaba que el tratamiento en el recinto tendría lugar el 11 de noviembre, con la idea de que pase por la Cámara de Senadores antes de que culminen las sesiones ordinarias. Sin embargo, el Poder Ejecutivo apuesta a ganar tiempo y conseguir mayores apoyos, por lo que aspira a tratarlo con el recambio legislativo.

A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza (LLA) tendrá mayor representación parlamentaria, lo que le permitirá hacerse del control de las comisiones centrales y del debate en el recinto.

“La idea es que continuar sesionando de corrido. Parar solo en Navidad y Año Nuevo”, confesaron desde el entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.