Milei contra el kirchnerismo: "Es la venganza de ser el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa"

El presidente Javier Milei elevó el tono de sus críticas contra el kirchnerismo durante su entrevista de este domingo en La Nación+. Los acusó de intentar desestabilizar la situación económica ante los indicadores positivos de su gestión. Además, el mandatario se refirió a supuestas presiones judiciales, defendiendo su decisión de no interferir en causas que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner.

Milei afirmó que la baja en el Riesgo País fue el detonante para una supuesta ofensiva política de la oposición: "Cuando el kirchnerismo vio que el riesgo país baja hasta el 550, dijo acá hay que romper todo, porque sino desaparecen de mapa electoral, o se quedan sin su modo operandis este conjunto de delincuentes", sostuvo el presidente.

El tramo más tenso de las declaraciones se dio al vincular el accionar opositor con el destino judicial de la expresidenta. Milei aseguró que el kirchnerismo está actuando con vehemencia desde febrero, lo que calificó como "la venganza de ser el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa".

Tras ser cruzado por el periodista Majul ("pero usted no se meta con la justicia"), el presidente profundizó: "Ahí está el problema, si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido y arreglara que no la metieran presa, no estaría padeciendo esto", concluyó Milei, sugiriendo que su negativa a interferir en la Justicia es la causa de las presiones que, según él, recibe su gobierno.

Ante las consultas sobre posibles fallas en la gestión, Milei admitió que los errores son esperables dada la magnitud de los cambios encarados por su administración.

"Claro que hay errores, somos el gobierno más reformista de Argentina, un gobierno que hace tantas cosas, y sí, alguna vez la va a tirar a la tribuna", reconoció el mandatario.