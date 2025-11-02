Quién es Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior de Javier Milei

Tras ganar sorpresivamente las elecciones en Buenos Aires, Diego Santilli desembarcará en el Gabinete de Javier Milei para ocuparse de un rol central en la próxima etapa del gobierno: el diálogo y la relación con los gobernadores.

El legislador del PRO Diego Santilli, al que le habían reservado el tercer lugar de la lista de La Libertad Avanza, ascendió 18 días antes de las elecciones al primer puesto, tras la polémica que generaba su antecesor José Luis Espert.

Santilli dio sus primeros pasos en la política en el Partido Justicialista, ligado al peronismo del expresidente Carlos Menem, y luego fue uno de los fundadores del PRO junto a Mauricio Macri.

De apellido vinculado al mundo River Plate, fue de los primeros dirigentes del partido amarillo en calzarse el traje de libertario tras el triunfo de Javier Milei.

El padre del legislador, Hugo Santilli, empresario de la construcción, fue presidente del club de Nuñez durante una etapa de éxitos, en la que el plantel conquistó la primera Copa Libertadores, la Copa Interamericana y la Copa Intercontinental en 1986.

Fue el estadio Monumental el que vinculó a Menem, quien cerró allí su campaña a fines de los 80, con Santilli padre que presidió el Banco Nación en la gestión menemista.

“El Colo”, como lo conocen, se recibió a los 23 años de contador en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tuvo un paso por el exterior para ampliar sus estudios: Marketing en Berkeley; Mercados de Futuros y Opciones en el Instituto de Industrias Futuras, en Washington; y Administración y Gestión Pública, en la Escuela de Administración Pública de París.

Tras su regreso al país, ocupó los primeros cargos en la función pública al frente de la Dirección de Planeamiento Estratégico en la Secretaría de Producción y Servicios; coordinó la Dirección General de Administración del Ministerio del Interior y fue director de Recursos Humanos en Migraciones.

Asimismo, se desempeñó como titular del Banco Ciudad y ocupó una silla en la Legislatura porteña, en la Cámara de Diputados y hasta en el Senado.

El referente del PRO acusa haber estado desde la fundación del espacio que diseñó el expresidente Mauricio Macri, y a finales de 2009 fue convocado para conducir el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de desempeñarse como senador, el entonces jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, le ofreció ser su compañero de fórmula en las elecciones porteñas de 2015.

Como vicejefe de Gobierno porteño, Santilli estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad hasta que en 2021 compitió y fue electo diputado nacional por la Provincia por Juntos por el Cambio.

En 2023, compitió como candidato a gobernador en primarias la lista interna del PRO de Rodríguez Larreta, y perdió por escaso margen con Néstor Gridetti, candidato de Patricia Bullrich. Lo llamativo es que, en aquel tiempo, el principal detractor de Santilli era nada más y nada menos que el presidente Javier Milei, quien lo lleva en la cima de su boleta.

“Yo no tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro que estaba en Capital y lo pasan a Provincia. La gente se da cuenta cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política y es lógico que tenga ese rechazo”, sostuvo aquel 14 de mayo de 2023, en declaraciones a La Nación +.

Algunos meses más tarde, a través de su cuenta de X, el libertario sostuvo que “no hay nadie que no diga que (Santilli) es un corrupto”, y reafirmó que es quien “se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya” y que integraba “un pantano de corrupción, delincuencia, y vínculos con el crimen organizado, manejada por los mismos de siempre hace décadas”.

En la actualidad, Diego Santilli ocupa una silla en la Cámara de Diputados e integra el bloque del PRO que lidera Cristian Ritondo.

Además, fue de los primeros referentes amarillos en alinearse con la Casa Rosada algo que coronó con la primera candidatura violeta y la posterior victoria por menos de un punto sobre Fuerza Patria, que ahora le valió su llegada al Gabinete.