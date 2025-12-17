Presupuesto 2026: Yolanda Vega marcó su apoyo en general pero pidió por los fondos universitarios y discapacidad

En una postura que buscó equilibrar la gobernabilidad con los reclamos regionales, la diputada nacional por Salta, Yolanda Vega, confirmó que acompañará el Presupuesto 2026 en su votación general. Durante su participación en el Congreso, la legisladora resaltó que el país necesita de esta herramienta tras dos años de prórrogas presupuestarias para garantizar "seguridad institucional y jurídica".

Sin embargo, el apoyo de Vega no es un cheque en blanco. La legisladora expresó una marcada preocupación por la intención del Poder Ejecutivo de derogar leyes de financiamiento clave. "Desde nuestro espacio político defenderemos siempre y resguardaremos los derechos de los discapacitados y de la educación pública. Es por ello que no podemos acompañar el artículo 75 que deroga la emergencia de estas dos problemáticas tan sensibles", sentenció.

Para la representante salteña, el presupuesto es el plan de gobierno expresado en números y, como tal, debe reflejar una mirada federal que vaya más allá de las planillas técnicas. En este sentido, fue crítica con la visión centralista del gasto y remarcó la necesidad de que las provincias reciban recursos automáticos para cumplir con sus responsabilidades indelegables.

Vega también puso el foco en la obra pública, a la cual calificó como una "herramienta estratégica" para el desarrollo y la integración de los municipios. Al respecto, sostuvo: "Avanzar hacia la consolidación de un federalismo fiscal genuino debe tener como base reglas claras, automáticas y equitativas que fortalezcan la autonomía financiera de las jurisdicciones provinciales".

Salud y educación

La diputada insistió en que la estabilidad macroeconómica, si bien es necesaria, no puede ser el único objetivo si esto implica abandonar la inversión en salud y educación. En sus palabras, estas áreas son las únicas capaces de reducir las brechas sociales que afectan especialmente al norte argentino.

En un mensaje directo a la lógica de ajuste del Gobierno nacional, la legisladora advirtió sobre los peligros de un equilibrio puramente contable. "Un presupuesto equilibrado no es el que cierra un Excel, es el que garantiza funcionabilidad en el territorio, sostenibilidad de las políticas públicas y resultados medibles y concretos", enfatizó durante su intervención.

Finalmente, Yolanda Vega ratificó su voluntad de diálogo pero dejó en claro que su voto en particular será el espacio donde planteará las disidencias de su bloque. "Nuestra insistencia no implica incrementar el gasto de manera indiscriminada, sino alinearlo con necesidades operativas reales y con una visión federal moderna", concluyó, reafirmando su compromiso con la autonomía de las provincias.