Francos, optimista ante las elecciones

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vaticinó un importante triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre al garantizar que La Libertad Avanza se impondrá con "más del 40%" de los votos.

"Creo que con un 40% ganamos en la provincia de Buenos Aires y ganamos en las nacionales. Por ahí algunos puntos más, pero vamos a sacar más que eso en lo nacional, seguro", sostuvo en declaraciones a DNews.

Pese a que admitió la dificultad que supone competir contra el kirchnerismo en la provincia, afirmó: "Tal vez sea una elección más peleada porque el justicialismo tiene muchas intendencias, pero yo creo que la gente está harta también".

Asimismo, celebró los números que arrojan las encuestas en distritos peronistas como La Matanza, por lo que se esperanzó respecto a los comicios provinciales del 7 de septiembre. "Cuando uno ve algunas encuestas de la provincia o de La Matanza, se ve que la gente rechaza al justicialismo en cantidades, en volúmenes de votos muy altos", planteó Francos.

Por otra parte, destacó la labor del bloque libertario, en minoría en ambas cámaras del Congreso y se mostró optimista de cara a la nueva composición del Parlamento. Además, evitó dar precisiones respecto al recambio en el Gabinete que tendrá lugar pasadas las elecciones de octubre.