Javier Milei hablará por Cadena Nacional a las 21: presentará el Presupuesto 2026

El Gobierno afronta un escenario complejo en el Congreso para aprobar el Presupuesto 2026 porque el oficialismo perdió la iniciativa en manos de la oposición, que fue la que manejó la agenda parlamentaria en los últimos seis meses.

El presidente Javier Milei explicará los alcances del Presupuesto 2026 que enviará a la Cámara de Diputados como lo establece la ley de Administración Financiera, en un discurso que brindará este lunes a las 21 por Cadena Nacional.

Fuentes opositores señalaron que este año forzarán el tratamiento del Presupuesto y no descartan que en las próximas semanas establecer en la sesión un cronograma de trabajo con fecha de dictamen, para que no suceda lo mismo del año cuando el oficialismo suspendió el debate y decidió prorrogar por segundo año consecutivo el proyecto de gastos y recursos.

La Libertad Avanza decidió suspender el 19 de Noviembre la discusión del Presupuesto cuando no pudo alcanzar un acuerdo con los gobernadores dialoguistas y como el 20 de Noviembre termina el plazo para emitir dictamen y el Gobierno no lo incluyó en las sesiones extraordinarias prorrogó el Presupuesto 2023.

“Este año tiene que haber presupuesto si o si” señaló un vocero de un bloque mayoritario.

Sin concurrir al Congreso Nacional

A diferencia de lo que sucedió el 15 de septiembre del 2024 no concurrirá Milei al Congreso Nacional como sucedió el año pasado y es posible que tampoco lo haga el ministro de Economía, Luis Caputo, reacio a exponer ante los diputados como siempre hicieron los titulares de esa cartera para presentar los gastos y recursos previstos por el Gobierno.

En ese contexto, la intención del oficialismo es comenzar el debate en la comisión de Presupuesto-que conduce el libertario José Luis Espert-, con la presencia de funcionarios del equipo económico, y luego de otras áreas sensibles como seguridad, empleo, y jubilaciones.

Diálogo

Pero a diferencia de lo que sucedía el año pasado cuando había un buen diálogo con los gobernadores hoy ese nivel de negociaciones se ha deteriorado y muchos mandatarios comenzaron a tomar distancia y votar en contra del Gobierno.

Ahora, el Gobierno debe reconstruir los puentes de diálogos con los mandatarios ya que no solo son centrales para los votos en el recinto, sino para tener la mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Dictamen

Ese organismo parlamentario tiene 49 diputados, de los cuales LLA tiene seis miembros y MID dos; el PRO siete; UCR cinco; dos de Encuentro Federal; Democracia Federal dos; Innovación Federal dos; Producción y Trabajo uno; y uno de la Coalición Cívica1; mientras que Unión por la Patria (UxP) tiene 20 y la izquierda uno.

Oposición

Desde que se ratificó el acuerdo con Fondo Monetario Internacional, el oficialismo perdió el manejo de la Cámara de Diputados y del Senado-donde siempre tuvo graves dificultades-y se aprobaron leyes que fueron rechazadas por el Gobierno con el argumento que se alteraba el equilibrio fiscal.

Desde Abril la Libertad Avanza sufrió sucesivas derrotas ya que se creó la comisión investigadora LIbra, y se aprobaron las leyes de discapacidad, de emergencia en el hospital Garrahan, aumento de los recursos universitarios y el aumento de los haberes jubilatorios.

A ese lote se suman que el Senado aprobó un proyecto para regular el uso de los DNU, que establece que si no es tratado en 90 días y derogado en algunas de las cámaras pierde su vigencia.

A diferencia del año pasado, el Congreso Nacional dejó firme la ley de Discapacidad y es probable que pase lo mismo con la ley de emergencia de Garrahan votada con los dos tercios tanto en Diputados como en el Senado, y cuyo veto tiene que decidir el Gobierno en las próximas horas.

Solo pudo blindar el veto sobre jubilaciones y que no se avance con el decreto de rechazo a la ley de ayuda en Bahía Blanca.

Mañana el Gobierno tiene que decidir si veta las leyes de Garrahan, ATN, y aumento a las Universidades.

Casualmente, el tema del presupuesto a las Universidades y las discusiones sobre la distribución de los ATN junto con la distribución del impuestos a los combustibles, y la cajas jubilatorios, fueron dos de los temas que impidieron un acuerdo con los gobernadores dialoguistas.

Combustibles

Otro punto central de la discusión del año pasado fue la distribución del impuesto al combustible, que es otro de los proyectos que ya fue aprobado por Senado y espera el tratamiento en Diputados y es rechazado por el Gobierno.

El proyecto que propone reformar la distribución del impuesto a los combustibles aspira repartir ese tributo de la siguiente manera: un 14,29% para el Tesoro Nacional, un 52,02% para las provincias y un 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

En cambio, el dictamen de minoría impulsado por el oficialismo y sus aliados establece que mantiene los recursos del 28,69 % de la recaudación para el Anses, y el resto propone distribuirlo de acuerdo con la ley de coparticipación federal, con lo cual el Gobierno se quedará con cerca del 30 por ciento de los recursos y el restante 41 entre las provincias.