26°
17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Diputados debate el rechazo a los vetos de Garrahan y Universidades

La sesión especial impulsada por la oposición comenzó con la presencia de 132 legisladores
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 14:28
Con la presencia de 132 diputados empieza la sesión para tratar los vetos a las leyes de emergencia de Garrahan y de aumento de los recursos a las Universidades.

La sesión fue abierta por la vicepresidente del cuerpo, Cecilia Moreau, justo cuando habían reunido el quórum reglamentario y tras la entonación del himno se hizo cargo de la presidencia Martín Menem.

Al inicio de la sesión, Menem tomó juramento al diputado por Santa Cruz, Facundo Prade, quien reemplazó a Sergio Acevedo.

El quórum de 132 legisladores se conformó con la presencia de Unión por la PatriaEncuentro FederalCoalición CívicaDemocracia para Siemprela izquierdaInnovación Federal y algunos radicales.

Tras diez minutos de sesión se pasó a cuarto intermedio ya que se busca un acuerdo para acortar la sesión, tras una moción de Miguel Angel Pichetto, para que se vote el rechazo a los vetos a libro cerrado

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

