Luego de la reunión de Milei con Trump, el Banco Mundial acelera en la entrega de préstamos para la Argentina

Luego de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, el Banco Mundial anunció que intensificará el apoyo hacia la Argentina en la entrega de préstamos por un total de US$4.000 millones "en los próximos meses", como "apoyo a la reforma del país y su agenda de crecimiento a largo plazo".

Así lo comunicó el organismo que preside Ajay Banga, en donde detalló que combinará financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado.

El paquete de ayuda económica estará centrado en lo que el Banco Mundial calificó como "los principales motores de la competitividad": desbloqueo de la minería y los minerales críticos; el impulso del turismo como fuente de empleo y desarrollo local; la ampliación del acceso a la energía; y el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes.

El aceleramiento en el apoyo hacia el país proviene del acuerdo que el Banco Mundial formalizó junto con el Gobierno Nacional a mediados de abril, por un total de US$12.000 millones.

"Refleja una sólida confianza en los esfuerzos del Gobierno por modernizar la economía, impulsar reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleo", señaló el comunicado del organismo.

El anuncio del Banco Mundial surge luego de la reunión que entabló el presidente Javier Milei junto a su par estadounidense Donald Trump en Nueva York donde recibió el respaldo del republicano de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

Respaldo del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo también sumó su respaldo a la Argentina al asegurar, a través de un comunicado, que trabaja para "expandir de manera significativa sus operaciones en los próximos 15 meses en la Argentina para incrementar su respaldo al país".

El Grupo BID prevé cerrar este año con cinco operaciones nuevas aprobadas para el sector público, por US$2900 millones, destinadas a apoyar reformas estructurales. A esto se suman US$1000 millones del BID Invest, dirigidos a sectores estratégicos como energía, minerales críticos, conectividad, salud y financiamiento a pymes.