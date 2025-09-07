PUBLICIDAD

7 de Septiembre
Nacionales

Cristina Kirchner festejó el triunfo de Fuerza Patria y le dedicó un mensaje a Milei

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en su cuenta de X y apuntó contra el actual mandatario y su plan económico.
Domingo, 07 de septiembre de 2025 21:46
Después de la contundente victoria de Fuerza Patria en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, la expresidenta Cristina Kirchner publicó un mensaje en su cuenta de X en la que festejó los resultados en los comicios y obviamente se refirió al presidente Javier Milei y apuntó a su programa económico.

"¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco", sostuvo la expresidenta.

 "Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".

"Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas…", agregó en su cuenta de X.

"Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", para luego despedirse: "Saludos cordiales desde San José 1111".

El texto completo

¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111. P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca! P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

