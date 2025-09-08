PUBLICIDAD

24°
8 de Septiembre, Salta, Centro, Argentina
#MilagroParaElMundo
Crisis en el IPS
centro nanenchepa
Caso Leonel Francia
Pamela Calletti
Elecciones 2025
Copa Sudamericana
DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1385.00

+5493874749361
Nacionales

Tras la derrota electoral, Milei conformará una mesa política con funcionarios y una con los gobernadores

El Presidente se reunió dos veces con su Gabinete luego del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. En la mesa política estarán Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.  Descartan por ahora cambios en el Gabienete. 
Lunes, 08 de septiembre de 2025 18:23
Menos de 24 horas después de la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional anunció una reestructuración de su armado político. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este lunes que el presidente Javier Milei "tomó la decisión de conformar una mesa política nacional".

Esta nueva mesa de conducción será presidida por el propio Milei y estará conformada por su círculo de máxima confianza: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y el propio Adorni. Esta medida es la respuesta directa a la derrota (47% a 33%) y a la feroz interna, que incluyó escándalos de corrupción y peleas públicas, que golpeó al oficialismo.

 

 

Diálogo con gobernadores y cambios en Provincia

Adorni también anunció que el Presidente "instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores". La medida llega horas después de las durísimas críticas de losgobernadores.

Finalmente, y como respuesta directa a la derrota en el distrito bonaerense y las críticas al armado de Sebastián Pareja, Adorni informó que "la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará" para incluir a nuevos referentes del espacio.

 

 

