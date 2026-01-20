Cierran el Paso de Jama por alerta meteorológico

Este martes 20 de enero se interrumpió el tránsito en el Paso de Jama para todo tipo de vehículos por el cierre de la ruta 27CH en Chile. La zona andina de nuestra provincia está también bajo un alerta meteorológico por las malas condiciones climáticas.

El paso fronterizo, que conecta a la vecina provincia de Jujuy con Chile, permanece cerrado de manera preventiva este martes 20 de enero debido a condiciones climáticas adversas registradas en la zona cordillerana. La medida afecta a todo tipo de vehículos y rige desde horas de la tarde, según la información oficial difundida por las autoridades fronterizas.

La decisión se vincula directamente con el cierre de la ruta 27CH en territorio chileno, a partir del kilómetro 43, dispuesto por recomendación de Vialidad de Chile. El objetivo consiste en resguardar la seguridad vial ante el escenario climático previsto para el transcurso de la jornada.

Es importante comunicar el cierre de la frontera porque impacta en el corredor internacional más importantes del norte argentino, que es utilizado tanto por transporte de cargas como por vehículos particulares y de turismo.

Sucede que el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por "fuertes tormentas".

El área andina del norte de nuestro país será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Para nuestra provincia, la zona afectada comprende los departamentos de Los Andes y La Poma.