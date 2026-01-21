Javier Milei habla ante el Foro de Davos: "El capitalismo de libre empresa es el único sistema justo y eficiente"

El presidente Javier Milei inició su discurso con una nueva defensa de los valores de la civilización occidental y arremetió contra las políticas socialistas, que tuvieron “los resultados catastróficos de siempre”; como ejemplo puso la pesadilla que se vivió en la región por “la narcodictadura terrorista de Venezuela”.

“El capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”, reforzó su exposición el mandatario argentino, que pidió volver a “inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que permitirán salvar a Occidente”.

Además, Milei destacó que es imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”; a su vez, en ese marco incluyó “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”.

En la misma línea, el mandatario argentino remarcó que “la defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral”. Instantes después agregó: “Sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”.

Luego destacó los logros de su gestión de gobierno: resaltó la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el trabajo del Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger: “Gracias a su ciclópea tarea (en referencia al ministro) hemos realizado 13 mil reformas estructurales. Esto es Make Argentina Great Again”.

“Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor (...) “el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”.