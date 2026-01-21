PUBLICIDAD

21 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Farándula argentina
Siniestro vial en Salta
Super gripe H3N2
Unión Euroepa
Siniestro vial en Salta
Tartagal
Crecida del río Pilcomayo
Barrio 20 de Junio
Secuestro de marihuana
Foro de Davos
Nacionales

Javier Milei habla ante el Foro de Davos: "El capitalismo de libre empresa es el único sistema justo y eficiente"

“Los políticos deben dejar de fastidiar a los que hacen un mundo mejor”, señaló el mandatario argentino en su discurso. 
Miércoles, 21 de enero de 2026 13:19
El presidente Javier Milei inició su discurso con una nueva defensa de los valores de la civilización occidental y arremetió contra las políticas socialistas, que tuvieron “los resultados catastróficos de siempre”; como ejemplo puso la pesadilla que se vivió en la región por “la narcodictadura terrorista de Venezuela”.

El capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”, reforzó su exposición el mandatario argentino, que pidió volver a “inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que permitirán salvar a Occidente”.

Además, Milei destacó que es imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”; a su vez, en ese marco incluyó “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”.

En la misma línea, el mandatario argentino remarcó que “la defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral”. Instantes después agregó: “Sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”.

Luego destacó los logros de su gestión de gobierno: resaltó la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el trabajo del Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger: “Gracias a su ciclópea tarea (en referencia al ministro) hemos realizado 13 mil reformas estructurales. Esto es Make Argentina Great Again”.

 

 

Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor (...) “el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”.

