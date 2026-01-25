"El argentino deberá adaptarse a los autos eléctricos e híbridos"

El vicepresidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alejandro Lupo, sostuvo que el mercado argentino deberá adaptarse de manera progresiva a la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos, en el marco del arribo al país de unidades de origen chino. En ese sentido, afirmó que "el ciudadano argentino va a tener que acostumbrarse a este tipo de autos", y destacó que se trata de productos "de muy buena calidad, con mucha más tecnología de la que estábamos acostumbrados", según expresó en declaraciones a Splendid AM 990.

Lupo se mostró optimista frente a este nuevo escenario y consideró que la llegada de marcas chinas puede marcar un punto de inflexión en el segmento de los híbridos y eléctricos. Hasta ahora, explicó, ese mercado estaba "dominado en un 80% por una empresa de marca japonesa", por lo que el ingreso de nuevos jugadores amplía la oferta, genera mayor competencia y abre la posibilidad de una baja de precios relativa y de una diversificación tecnológica. "Con la llegada de estos autos, hay que ver cómo se adapta el público argentino", señaló, al tiempo que recordó que existen distintos tipos de motorizaciones: el híbrido convencional, el híbrido enchufable, el híbrido suave y el vehículo totalmente eléctrico.

Confía en que 2026 será positivo

En cuanto al comportamiento del mercado interno, el dirigente de la CCA se mostró confiado en que 2026 será un año positivo tanto para los autos 0 kilómetro como para los usados, aunque reconoció que será difícil superar un período que viene de registrar cifras récord de patentamientos y transferencias. Según explicó, este desempeño está fuertemente vinculado a un contexto macroeconómico más estable y a políticas que favorecieron el acceso al crédito.

"Antes había faltante de autos y prácticamente no existían los préstamos ni los créditos. Con la asunción de este gobierno se empezó a normalizar todo eso", afirmó. Si bien admitió que, en una primera etapa, los valores de los vehículos "pegaron un sacudón bárbaro", remarcó que luego se produjo un proceso de acomodamiento y estabilización de precios. En ese marco, subrayó la estrategia de las terminales de ofrecer planes de financiación a 12 meses con tasas del 0%, y destacó especialmente el programa "+ Autos BNA" del Banco Nación, que permite financiar la compra tanto de unidades nuevas como usadas.

"El Banco Nación pasó a ser un jugador muy importante, porque hoy financia autos 0 km y también usados", indicó. Al analizar la relación de precios entre los vehículos nuevos y los denominados "usados jóvenes", precisó que la diferencia se ubica entre el 20% y el 25% en el primer año de antigüedad, y se amplía al 30% o 35% en el segundo año. Ese comportamiento, explicó, incide directamente en la dinámica del mercado de reventa y en las decisiones de compra de los consumidores.

Como ejemplo del nivel de competencia que empieza a observarse, Lupo mencionó que una terminal lanzó recientemente un plan de financiación a 24 meses sin interés, lo que generó una rápida reacción en el sector: a los pocos días, otra automotriz no solo igualó las condiciones, sino que además redujo en un 3% el precio de su modelo más económico y también ofreció financiación a dos años sin interés. "Eso reavivó la oferta y el movimiento en el mercado", explicó.

Finalmente, consideró que este escenario de mayor competencia entre marcas y mejores condiciones de financiación "va a hacer que bajen los precios de los usados jóvenes y que se estabilicen los valores en general".