El Gobierno canceló deuda por US$ 4.200 y hubo repercusión

El Gobierno nacional concretó este viernes el pago de un vencimiento de deuda con bonistas privados por unos US$ 4.200 millones, una operación que ya estaba ampliamente descontada por los mercados financieros y que terminó funcionando como un factor de estabilización para los activos argentinos.

Según la información oficial, el Tesoro utilizó una combinación de dólares propios, fondos provenientes de la privatización de las represas del sur y un repo con bancos internacionales, lo que permitió afrontar el compromiso sin generar una presión significativa sobre las reservas internacionales en el corto plazo.

De acuerdo con la "radiografía" del acuerdo, el monto total abonado fue de US$ 4.218 millones. De ese total, US$ 692 millones estaban en manos del sector público, por lo que no implicaron una salida neta de divisas, al tratarse de pagos intra-sector público que pueden ser refinanciables.

El componente relevante fue el pago neto a privados, estimado en US$ 3.526 millones. En este tramo, el Tesoro utilizó US$ 2.300 millones provenientes de los ingresos por la privatización de las represas del Comahue, mientras que el resto -unos US$ 1.200 a US$ 1.300 millones- se cubrió con fondos obtenidos a través de un repo financiero.

Repo con bancos

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina había anunciado días atrás el cierre de un repo con bancos internacionales por US$ 3.000 millones, a un plazo de poco más de un año y con una tasa anual del 7,4%. La operación, según se explicó oficialmente, tiene carácter transitorio y busca reforzar la liquidez en dólares mientras avanza el programa de normalización financiera.

Las entidades que participaron del acuerdo fueron BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander.

Un dato que fue leído positivamente por el mercado es que la licitación recibió ofertas por US$ 4.400 millones, cerca de un 50% por encima del monto buscado, lo que reflejó un renovado apetito de las entidades financieras internacionales por instrumentos vinculados a la Argentina.

En este contexto, el Banco Central informó además que avanza con su programa de acumulación de divisas, con compras netas que ya rondan los US$ 200 millones.

Reacción de los mercados

El cumplimiento del pago de deuda tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros. Los bonos soberanos en dólares mostraron un rebote en Wall Street, con subas de hasta 0,8%, lideradas por el Global 2035, seguido por el Global 2038 (+0,6%) y el Bonar 2030 (+0,6%).

En paralelo, el riesgo país registró una baja y se ubicó en torno a los 566 puntos básicos, un nivel que, si bien sigue siendo elevado, refleja una mejora en la percepción de corto plazo tras despejarse el vencimiento más relevante del mes.

En la plaza local, el S&P Merval cerró la semana con una suba del 0,5%, hasta los 3.089.461 puntos, mientras que medido en dólares avanzó 0,6%, alcanzando los 2.020,76 puntos.