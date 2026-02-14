Caputo recibió a directivos de la UIA que piden reactivación

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que mantuvo ayer una reunión "excelente" con la cúpula de la UIA, liderada por Martín Rappallini.

El encuentro, no obstante, se hizo en medio de tensiones entre el Gobierno y la entidad fabril tanto por la polémica con Techint por una licitación de caños para un gasoducto, como por la nota negativa que mostró el sector: baja del consumo, altos costos y una utilización de la capacidad instalada que en diciembre cayó al 53,8%.

"Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL -fondo de despidos-, de la medidas para reducir los costos de la industria del juicio, el régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes", detalló el funcionario.

En la reunión, Rappallini estuvo acompañado por Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués.

Caputo destacó que "estos cambios, junto con la ley de Inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo".

Reveló que también se habló de la "importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas".

Caputo aclaró que existe una "gran relación con la UIA, y continuaremos trabajando juntos para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios".

El encuentro se produjo en el marco de un fuerte retroceso de la actividad manufacturera y tensiones dentro del sector empresarial.

La central fabril llevó propuestas para reactivar la actividad económica, con especial énfasis en estimular el crédito al consumo, aliviar la carga fiscal y generar incentivos para sectores golpeados por la apertura comercial, según trascendió. Sobre esto último, se evaluó la necesidad de reforzar los controles para evitar la subfacturación de importaciones a valores inferiores a los de mercado.

Entre las medidas, figuran mecanismos de financiamiento similares al programa Ahora 12 para incentivar la demanda interna y estímulos para la construcción y otras ramas con efecto multiplicador en la economía.

También se plantearon alternativas para mejorar el acceso al financiamiento productivo de las pymes, como la utilización de fondos del Fondo de Asistencia Laboral y esquemas de crédito para capital de trabajo y consumo, respaldados por garantía Fogar.

Según datos del Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial cayó 3,9% interanual en diciembre de 2025 y el uso de la capacidad instalada se mantiene en niveles comparables a los de la pandemia, con efectos directos sobre empleo y decisiones de inversión.

El sector textil, calzado y metalmecánica no automotriz son algunos de los rubros más golpeados.

Por más competitividad

Desde la Unión Industrial Argentina se indicó que cada una de las iniciativas presentadas al ministro de Economía Luis Caputo, tiene como objetivo "mejorar la competitividad del sector industrial, incentivar la formalización laboral, incrementar las exportaciones y, principalmente, reactivar la economía y la actividad de la industria".

Según la entidad fabril, el ministro y su equipo "se comprometieron a analizar las propuestas y a continuar el diálogo técnico para evaluar la implementación de las medidas".

En diciembre, Caputo ya se había reunido con la cúpula de la UIA en medio de advertencias del sector fabril por la contracción del mercado interno y la reducción de las líneas de crédito. Durante ese encuentro, los industriales manifestaron su inquietud por la caída de la actividad y la urgencia de medidas para sostener la producción y el empleo.