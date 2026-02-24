PUBLICIDAD

Nacionales

El Gobierno afina su plan reformista para este año

La mesa política analizó los temas legislativos que Casa Rosada impulsará este 2026: reforma política, Código Penal y fondos para universidades.
Martes, 24 de febrero de 2026 01:15
Los integrantes de la mesa política, en la foto que se sacaron ayer las la reunión que tuvieron.
La mesa política del Gobierno se reunió ayer en la Casa Rosada, en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana para tratar la ley Penal Juvenil y ley de Glaciares el jueves, y la reforma laboral el viernes. A la vez, el reducido grupo de funcionarios avanzó sobre la agenda reformista que la Casa Rosada pedirá al Congreso que aborde este año, la que incluye una reforma política, el nuevo Código Penal y la modificación en la ley de financiamiento universitario.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó al reducido círculo a cargo de las negociaciones legislativas a reeditar sus encuentros semanales para afinar la estrategia en el tramo final de la prórroga veraniega y de cara al período ordinario que arranca el 1 de marzo.

Se dieron cita desde las 15 los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional Eduardo "Lule" Menem.

También el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Fuentes oficiales recalcaron que los funcionarios conversaron sobre los proyectos de ley que el Senado debatirá desde el jueves: la nueva Ley de Glaciares (uno de los temas más relevantes para el Gobierno y para una parte de los gobernadores aliados), el Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.

También se repasó la agenda parlamentaria que se impulsará a partir del 1 de marzo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.

Según trascendió, Javier Milei dedicará parte del discurso a dar detalles de los proyectos de su fuerza política y a repasar parte de su gestión.

Sobre la reforma política, el Gobierno estudia la eliminación de las Paso, los cambios en el financiamiento de los partidos políticos y una posible modificación en la Boleta Única Papel que se usará a nivel nacional. En este último punto, la idea sería lograr que exista un casillero para votar con una sola marca a todos los candidatos de un mismo partido.

Pasadas las 16, la reunión de la mesa política finalizó. Ninguno de los asistentes que se retiraron por la explanada de la Casa Rosada dieron declaraciones sobre detalles adicionales del encuentro, pero las caras demostraron buen humor. Previsible tras la jornada parlamentaria del último jueves en la que el oficialismo consiguió sancionar el proyecto de reforma laboral en Diputados.

 

