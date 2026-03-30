Dante Sica advierte por la economía "heterogénea"

El exministro de Trabajo y Producción Dante Sica advirtió ayer sobre el escenario económico actual al señalar una marcada heterogeneidad entre sectores y la escasa profundidad financiera como uno de los principales frenos para la reconversión productiva en el país.

En una entrevista radial, sostuvo que la economía "es amplia y diversa", con actividades en fuerte crecimiento, como la energía en Neuquén o la minería en el norte y San Juan, mientras otras vinculadas al consumo interno atraviesan un panorama complejo, especialmente en el conurbano bonaerense. "El consumo está generando una pérdida por los salarios más amesetados en algunos sectores", explicó, al tiempo que remarcó que se están produciendo cambios en los hábitos de consumo que impactan en la dinámica de distintos rubros.

Según Sica, esta dualidad refleja una estructura productiva fragmentada, con regiones y sectores que avanzan a distinto ritmo. En ese contexto, destacó el "pragmatismo" del equipo económico, que enfrenta el desafío de reducir la inflación sin frenar la actividad. También valoró el reciente cambio en la política monetaria, que pasó de un esquema más restrictivo a una mayor inyección de liquidez, lo que generó un impacto en las tasas y empezó a mostrar señales de recuperación en la oferta de crédito.

"Se empieza a ver un poco más de crédito", señaló, aunque aclaró que estos procesos requieren tiempo para trasladarse plenamente a la economía real. Para el exfuncionario, el problema de fondo sigue siendo estructural. "Argentina es un país sin profundidad financiera", afirmó, al explicar que, a diferencia de otros países, donde las empresas acceden al mercado de capitales, en el ámbito local deben financiar sus procesos de reconversión principalmente con recursos propios.

En esa línea, sostuvo que durante años la falta de competencia y la alta inflación permitieron sostener empresas poco eficientes. "La ineficiencia la pagaba el consumidor", aseveró.

Finalmente, advirtió que la reconversión en Argentina es más lenta que en otros países, en un escenario global donde la competencia, la innovación y la aparición de nuevos actores obligan a cambios constantes en los modelos de negocio.