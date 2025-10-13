Trump encabezó la firma de un acuerdo de paz para Gaza en una cumbre histórica en Egipto

El presidente estadounidense, Donald Trump, encabezó la firma de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, y proclamó que “por fin tenemos paz en Oriente Medio”. El anuncio fue celebrado por más de una veintena de líderes mundiales reunidos en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para un encuentro considerado “histórico”.

La jornada estuvo marcada por un fuerte retraso y un formato diseñado en torno a la figura de Trump. Pese a haber hecho esperar durante horas a jefes de Estado y de Gobierno, el mandatario norteamericano acaparó la atención de principio a fin. Egipto, anfitrión de la reunión, montó una ceremonia de gran despliegue bajo el liderazgo del presidente Abdelfatah al Sisi.

Entre los invitados estuvieron el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron; los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, e Italia, Giorgia Meloni; además de una inesperada presencia: el titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Las calles de Sharm el Sheij recibieron a las delegaciones con carteles de bienvenida encabezados por una imagen sonriente de Trump y el lema “Tierra de la Paz”.

Firma del acuerdo tras dos años de guerra

En el acto central, Trump, Al Sisi, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, firmaron el documento que establece el fin de dos años de conflicto en Gaza, iniciado tras los ataques de Hamas en octubre de 2023. Los cuatro mandatarios oficiaron como principales mediadores.

“Fue un gran obstáculo, pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí. Nunca antes había visto tanta felicidad”, celebró Trump, quien calificó el pacto como “el acuerdo más grande y complejo” alcanzado en la región. También aseguró que este entendimiento evita el riesgo de “una Tercera Guerra Mundial” originada en Oriente Medio.

Ni representantes de Hamas ni del gobierno israelí participaron de la ceremonia. Aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu fue invitado, finalmente declinó asistir.

El rol de Estados Unidos como “garantía esencial”

Tras la firma, Egipto difundió un comunicado en el que destacó el papel de Estados Unidos como “garantía esencial” para la paz en Gaza y en toda la región. Además, Al Sisi invitó formalmente a Trump a participar en la Conferencia de Reconstrucción de Gaza, prevista para noviembre en El Cairo.

Antes del cierre, Trump ofreció un extenso discurso de casi 40 minutos en el que, acompañado de varios mandatarios, agradeció a cada uno de los presentes. Algunos líderes —como Macron, Erdogan o el secretario general de la ONU, António Guterres— evitaron subir al estrado. Tras la alocución, se realizó una breve reunión privada entre los jefes de Estado, sin declaraciones posteriores.