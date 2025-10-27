Barracas Central vs Boca, EN VIVO: el xeneize lo dio vuelta, mirá el minuto a minuto

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Boca Juniors vence a Barracas Central por 2 a 1, en el Estadio Claudio Fabián Tapia, por el partido postergado de la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura 2025.

Barracas se puso en ventaja a los 20 minutos del primer tiempo con un golazo de Rubén Insúa, y el xeneize lo dio vuelta con dos goles de Milton Gimenez, a los 8 y a los 10 minutos.

El guapo juega con un jugador menos por la expulsión de Iván Tapia, por doble amarilla.

Partido en desarrollo...

Barracas Central vs Boca, por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Las formaciones Barracas Central vs Boca Juniors

Las estadísticas Barracas Central vs Boca Juniors