Maxi López: "Con Wanda estamos en un momento muy positivo de paz y amor"

Maxi López habló con la prensa tras comenzar con las grabaciones de "MasterChef Celebrity" y destacó la buena relación que tiene con su exmujer, Wanda Nara.

"Hoy estamos en un momento muy positivo de paz y amor. Yo creo que va a ir bien. Puedo hablar por mí, me gusta este momento que estamos teniendo, sobre todo por los chicos", aseguró el exfutbolista.

Sobre su participación en el reality de cocina, Maxi López dijo que "es algo diferente, lo estoy disfrutando. Hay muy buena vibra, el grupo de trabajo me encantó. Está muy bien armado".

"Vine a Argentina por otras cuestiones. Estoy contento de estar acá. Desde que tuve la primera charla, ya me puse a practicar. Con mi mujer está todo charlado, sabe que hay buena onda", detalló.

Al ser consultado por Mauro Icardi, prefirió no emitir opinión: "De otras personas no opino". Mientras que sobre su ausencia en los premios Martín Fierro explicó que fue por la cirugía de su hijo mayor: "Estaba invitado, pero tengo un chico que está recién operado, me quedé cuidando al nene porque la mamá tenía que trabajar".