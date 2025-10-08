Juez federal solicita autorización a la Cámara de Diputados para avanzar con medidas contra Espert

inicia sesión o regístrate.
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli solicitó hoy autorización a la Cámara de Diputados, que preside el libertario Martín Menem, para iniciar medidas de registro y secuestro de bienes del diputado José Luis Espert, según confirmó la Agencia Noticia Argentinas con fuentes oficiales.
Espert avanzó este miércoles por la mañana con un pedido licencia, pero que aún mantiene sus fueros. Por lo que la decisión final sobre si se acepta el requerimiento de Mirabelli es del pleno de la Cámara baja.
Noticia en desarrollo…