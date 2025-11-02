PUBLICIDAD

2 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Cyber Monday
Primera Nacional
Falta de Compromiso
Gimena Accardi
Sabrina Rojas
FINANCIAL TIMES
Diego Santilli
Ciclo de Cine los martes
Top Race
Liga Profesional de Fútbol
Nacionales

Cambios en el Gabinete: Diego Santilli, designado ministro del Interior de Javier Milei

Lo anunció el Presidente en sus redes sociales. Milei subrayó que Santilli tendrá a su cargo "las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación".
Domingo, 02 de noviembre de 2025 17:53
En medio de los cambios en el Gabinete, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales este domingo para anunciar la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior. 

El flamante diputado electo en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás.

"TENEMOS MINISTRO DEL INTERIOR: Bienvenido Colo Santilli", escribió el Presidente en su cuenta de X. El mensaje fue rápidamente compartido por su flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Milei aclaró que Santilli será quien lleve adelante "las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro".

Santilli desembarca en el Gabinete nacional tras la salida de Lisandro Catalán, quien siguió la decisión de Guillermo Francos de también dejar la jefatura de Gabinete.

En las últimas horas había circulado el nombre de Santiago Caputo como uno de los posibles dirigentes a ocupar el ministerio del Interior.

 

 

