Salta

Internacionales

Un edificio residencial sufrió un incendio en el norte de Hong Kong: hubo al menos 12 muertos y ocho heridos

Mientras continuaban las tareas de rescate, la Policía indicó a medios locales que, además de las víctimas fatales, había personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego.
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 19:21
Al menos 12 personas murieron y ocho resultaron heridas durante un incendio que se produjo este miércoles en el complejo de edificios Wang Fuk Court de Tai Po, al norte de Hong Kong.

Las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque.

 

Mientras continuaban las tareas de rescate, la Policía indicó a medios locales que, además de las víctimas fatales, había personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego.

 Las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 (en una escala de 1 a 5) por su rápida propagación.

Reacción de Xi Jinping

El presidente de China, Xi Jinping, expresó sus condolencias por el fatal incendio.tVi3ug

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, expresó solidaridad con las familias de las víctimas y con los afectados por el desastre.

Según la agencia de noticias Xinhua, el mandatario instó a hacer todos los esfuerzos posibles para extinguir el fuego y minimizar las víctimas y pérdidas.

