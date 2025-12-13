"El narcoverdulero": Gendarmería incautó más de una tonelada de droga

En el marco de los controles móviles, dinámicos y sorpresivos dispuestos para combatir el narcotráfico, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, dependiente de Ministerio de Seguridad Nacional, interceptaron un camión que transportaba más de 1.190 kilos de marihuana ocultos entre cajones vacíos de frutas. Como resultado del procedimiento, un ciudadano mayor de edad fue detenido y se secuestró un arma de fuego con municiones.

El operativo fue llevado a cabo por personal del Escuadrón 51 "Fontana", durante la mañana de hoy, mientras realizaban controles sobre la Ruta Nacional N.º 16, en inmediaciones del Puente General Belgrano, que conecta las provincias de Chaco y Corrientes.

Al advertir la aproximación de un camión, los gendarmes procedieron a detener su marcha para efectuar un control de rutina. Durante la inspección inicial, el conductor manifestó actitudes dubitativas y un marcado nerviosismo ante las preguntas de rigor, lo que alertó a los efectivos y motivó una requisa más exhaustiva del transporte.

Como resultado de la inspección de la carga, el personal halló ocultos, debajo de cajones vacíos de frutas, un total de 1.646 paquetes rectangulares. Las pruebas de campo realizadas sobre la sustancia arrojaron resultado positivo para cannabis sativa (marihuana), con un peso total de 1.198 kilos con 888 gramos.

Intervino en la causa la Unidad Fiscal Federal de Resistencia, que dispuso el secuestro del estupefaciente, de un arma de fuego, 39 municiones y la detención del conductor del camión.