Precios accesibles para las fiestas: las mejores ofertas del mercado para las recetas de Navidad

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el mercado Cofruthos se convierte en el destino ideal para quienes buscan productos frescos y a buen precio para sus preparativos festivos. Desde frutas y verduras hasta carnes y productos para la receta tradicional de la Nochebuena, el mercado ofrece opciones variadas y económicas que permiten disfrutar de las fiestas sin comprometer el presupuesto.

Una de las primeras novedades que los consumidores deben tener en cuenta es que Cofruthos estará abierto el martes 23 y miércoles 24 de diciembre, el mismo día de Nochebuena, de 6 a 15. Además, en vísperas de Año Nuevo, el mercado también abrirá el martes 30 y miércoles 31 de diciembre en el mismo horario. Estas fechas de apertura extendida permiten a las familias hacer sus compras con comodidad y tiempo suficiente para organizar las celebraciones.

Frutas frescas y a buen precio para las mesas navideñas

Uno de los productos más demandados en esta temporada son las frutas, fundamentales para las ensaladas, el clericó y otros platos navideños. En Cofruthos, destacan las ofertas de frutas como el ananá, que se encuentra a $2,500 por unidad, y el mango, a $2,000 el kilo. También se pueden conseguir kiwis a $13,000 el kilo, y manzanas a $3,500 el kilo, ideales para completar las recetas clásicas de fin de año.

Si tu menú incluye ensaladas o acompañamientos, los precios del tomate son de lo más accesibles: $1,000 por 3 kilos. Los choclos también están a la venta a $3,000 la docena, una opción perfecta para las cenas al aire libre o parrilladas.

Carnes de calidad para las celebraciones

Las carnes no pueden faltar en las mesas navideñas, y en Cofruthos se encuentran excelentes precios para los cortes más demandados. El matambre de cerdo está a $18,000 el kilo, mientras que la paleta de cerdo se ofrece a $6,500 el kilo, con piezas de aproximadamente 4.5 kilos. Además, hay ofertas de huevos a partir de $3,000 la bandeja de 30 unidades, con opciones de huevos grandes a $5,500.

Productos ideales para la cena y el postre

Para aquellos que disfrutan de los dulces y frutas en sus cenas de Navidad, el durazno está a $5,000 por 2 kilos, y el melon se ofrece a $7,000 por 2 unidades. También se pueden encontrar ciruelas a $2,500 la bandeja, ideales para acompañar los postres de la festividad.

Los que deseen disfrutar de una ensalada de frutas o preparar un clericó para brindar a la medianoche pueden aprovechar los precios de la uva a $3,500 el kilo. Además, las peras se encuentran a $6,000 por 2 kilos, una excelente opción para aquellos que buscan variedad en sus ensaladas.

Ofertas y productos para todos los gustos

Cofruthos también ofrece una amplia variedad de frutos secos, espinacas a $2,500 por 2 unidades, lechuga a $3,000 por caja, y otros productos esenciales como el aceite a $2,100 el litro y la mayonesa a $3,800 el kilo. Todo lo necesario para preparar las recetas más tradicionales y dar un toque especial a las comidas de fin de año.

Hoy, como en los días previos a la Navidad, el mercado Cofruthos se encuentra con una gran afluencia de público, buscando aprovechar las ofertas y llevarse productos frescos a precios accesibles. Según los vendedores, se espera que la concurrencia aumente aún más el día 24, por lo que se recomienda planificar las compras con tiempo y tener paciencia para el ingreso, dado que el mercado estará a su máxima capacidad.