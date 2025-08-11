¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Mila Yankelevich
Benjamín Netanyahu
Juegos Panamerianos Junior Asunción 2025
Fútbol
Copa Argentina
Asesino serial en Jujuy
Licencia de Conducir
Georgina Rodríguez
Elecciones 2025
Deportes

Atlético Tucumán vs. Newell's en Salta: del récord del decano en el Martearena a la última visita de la lepra

El conjunto tucumano disputó partidos de Federal A, pretemporadas, partidos de verano y Copa Argentina en el Martearena, mientras que Newell's nunca jugó en el mundialista inaugurado en 2001.

Julio Nakhle
Lunes, 11 de agosto de 2025 18:39
Si bien el decano perdió ante Defensores de Belgrano, llevó una multitud al Martearena. Archivo
Este miércoles vuelve la Copa Argentina a Salta después de tres años y los protagonistas serán Atlético Tucumán y Newell's, desde las 19.30, en un partido correspondiente a los octavos de final: el decano tiene un récord en el estadio Martearena, mientras que Newell's nunca jugó en el mundialista inaugurado en 2001. Las entradas salieron a la venta este lunes.

Notas Relacionadas

El conjunto tucumano disputará por 11ª vez un partido de Copa Argentina en Salta y es el conjunto que más veces jugó en el mundialista desde que el estadio salteño es sede de la mencionada competencia. El leproso, en cambio, hace 28 años tuvo su última visita a Salta.

La lepra jugó el domingo 24 de agosto ante el millonario y perdió 2 a 0 en un partido correspondiente al torneo Apertura de 1997.

La última visita de Newell's a Salta, en 1997, ante Gimnasia y Tiro. Archivo

Atlético, además de disputar encuentros de torneo Federal A, partidos de pretemporada y torneos de verano, ya jugó 10 veces en el Martearena por Copa Argentina y ante Defensores de Belgrano, en 2016, trajo alrededor de 10 mil hinchas en una invasión decana.

Los partidos de Atlético Tucumán por Copa Argentina en Salta

23/11/11 Grupo 4: Atlético Tucumán 3 - Estudiantes de Buenos Aiires 2

9/4/14 Fase final II: Atlético Tucumán 0 - Ferro 1 

Ferro le ganó 1 a 0 en 2014. Archivo

27/5/15 32º de final: Lanús 2 - Atlético Tucumán 0 

10/7/16 32º de final: Atlético Tucumán - 0 Defensores de Belgrano 1

El decano vs. el dragón en el mundialista. Archivo

8/6/17 32º de final: Atlético Tucumán 1 (4) - All Boys 1 (1) 

Atlético ante All Boys en el Martearena. Archivo

4/10/17 Octavos de final: Atlético Tucumán 4 - Sarmiento de Junín  0 

Goleada decana ante Sarmiento de Junín en 2017.

3/8/18 16º de final: Huracán 0 - Atlético Tucumán 2

Ante Huracán, en 2018, uno de los partidos de Atlético en Salta. Archivo

20/3/19 32º de final: Atlético Tucumán 1 - Platense 0 

4/9/19 16º de final: Atlético Tucumán 2 (5) Boca Unidos (2)

27/4/22 32º de final: Atlético Tucumán 2 - 0 Brown de Adrogué 

Temas de la nota

Temas de la nota

