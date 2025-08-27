Graciela Alfano opina sobre la infidelidad de Gimena Accardi: “Que una mujer lo diga me parece fabuloso"

Graciela Alfano generó revuelo al aplaudir públicamente la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez. En una entrevista con el programa Los Profesionales de Siempre, Alfano elogió a la actriz por ser una de las pocas mujeres que ha reconocido su deslealtad en una relación duradera, calificando su acto como una "disrupción" o un "quiebre" con la tradición mediática.

Para Alfano, el reconocimiento de Accardi es "fabuloso". "Que una mujer lo diga me parece fabuloso. Me parece que Gimena logró algo que es una disrupción en esto", afirmó, mientras el público en el estudio aplaudía. Alfano continuó su defensa de la actriz: "Gimenita, hiciste un quiebre y me parece que eso está buenísimo. Y a los que les moleste, qué lástima. Es una chica que me parece re libre, que hace lo que se le da la gana".

Alfano contrastó la situación de Accardi con la forma en que históricamente se abordaron las infidelidades masculinas. Criticó duramente la doble moral, señalando que los hombres solían hablar de sus aventuras como "trofeos" y que sus confesiones eran celebradas, mientras que a las mujeres se las juzga severamente.

"Recordamos, los hombres hablaban de sus infidelidades como trofeos. Contaban inclusive lo que le habían hecho y todos decían: 'Ay’, 'ay’, 'pero bueno’, 'pero es más joven’, 'pero salió con una mujer más joven’, 'pero salió con la secretaria’, 'pero bueno’, 'pero bueno’, 'pero bueno’, dejate de joder", exclamó Alfano.

La exvedette también se identificó como "jefa de manada de ovejas negras", refiriéndose a su propia experiencia y a los prejuicios que, según ella, se basan en "dogmas rancios". Alfano recordó que ella misma fue una de las primeras en confesar públicamente su propia infidelidad en 2021, cuando fue invitada a otro programa de televisión. "No, yo dije en el 2021 que la fidelidad no era mi fuerte. Ahora tengo fidelidad", reveló orgullosamente.

Finalmente, Alfano describió su actitud hacia las relaciones en el pasado: "La fidelidad no es mi fuerte: cuando estaba sola, no es que había uno. Yo soy gauchita, yo abro mi corazón. ‘Probamos con éste, éste me gusta para una cosa, éste para la otra’. Así soy yo". Con estas declaraciones, Alfano no solo defendió a Gimena Accardi, sino que también reforzó su propia imagen como una figura que desafía las normas sociales sobre las relaciones y la fidelidad.