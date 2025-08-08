San Cayetano: García Cuerva pidió por los jubilados

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, dio ayer un discurso por el Día de San Cayetano ante miles de fieles que se acercaron a la iglesia ubicada en el barrio de Liniers, en el que remarcó que "nadie se salva solo".

"La responsabilidad de que estemos tan mal es de todos", señaló el prelado, quien también subrayó que es responsabilidad de "todos" solucionarlo.

Agregó que "no es una situación partidaria" que muchas personas, como los jubilados, "la estén pasando mal" y remarcó que "nadie elige revolver la basura porque le gusta", haciendo referencia a una publicación del Gobierno porteño en la que señalan que aquellos "a los que les gusta hurgar la basura" tendrán que pagar multas de "hasta $900 mil".

"Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, de los discapacitados y los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren", aseguró el arzobispo, quien apuntó contra el Gobierno de la Ciudad y del programa de sanciones y multas que impulsa Jorge Macri contra las personas en situación de calle y señaló: "No podemos desentendernos de aquellos ciudadanos que revuelven los tachos de basura buscando algo para comer. No lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad", enfatizó.

Para finalizar, dijo que le pidió a San Cayetano que haga de la Argentina "una casa de reconciliación"y salir del chiquero de las descalificaciones y odio".